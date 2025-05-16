華通低軌衛星業務喊衝

HDI龍頭廠華通（2313）受惠低軌衛星商機成長，泰國新廠貢獻度穩步拉升。公司表示，近期無畏關稅議題干擾，本季PCB訂單熱度不減，主要來自消費性電子產品以及低軌道衛星LEO產品出貨暢旺，營運可望延續首季淡季不淡態勢，低軌衛星應用全年營收占比可望衝新高，提升至20%。

華通4月營收65.01億元，月增4.05%、年增10.9%，為同期新高，累計今年前四月營收232.31億元，年增8.48%。

法人分析，華通已包辦國際主要低軌衛星供應，2025年以來華通的LEO低軌道衛星事業領域好消息不斷，4月有重要美系客戶發射首批低軌道衛星成功，5月重要美系客戶獲准在中東特定國家提供航空和海事服務，此外，當地營運商也與加系衛星客戶之策略夥伴簽署協議，將採用其計畫中的LEO低軌道衛星網路提供頻寬服務。

據了解，因應市場需求，華通泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，將再進一步拉高低軌道衛星產品的營收貢獻，優化產品結構。

法人認為，全球低軌道衛星產業在需求強勁、供給吃緊狀況下，華通的高端技術以及市占優勢，在衛星用板供應鏈領導地位難以撼動， 將有利於整體毛利率提升。

華通表示，公司在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，打下穩固基礎，目前更積極跨足系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階交換器、CPO、光模塊等領域，未來一至三年，將成為公司下一階段成長的新契機。

華通生產基地主要在台灣桃園、中國大陸惠州、重慶地區以及泰國，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及 SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板以及衛星用板製造商。