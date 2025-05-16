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鴻海布局美國 展現優勢

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）宣布與AI倉儲自動化領導廠商Robust.AI建立策略製造夥伴關係，擴大生產旗下Carter多功能協作型機器人，並在美國組裝，不僅壯大鴻海集團在機器人領域布局，更凸顯鴻海集團在美國製造與區域布局的絕對優勢。

對美國客戶而言，面對關稅威脅與供應鏈情況愈來愈複雜之下，能夠擁有美國當地組裝產能，並提供完整的技術支援，是客戶最關心的，換言之，誰能在地服務客戶，就是獲得美國客戶訂單的保證。鴻海在美國發展四十年，設置將近50座廠區，創造每年256億美元營收。因為長期耕耘，才有今天的成果。

這四、五年來，鴻海持續加碼投資美國的威斯康辛州、德州、俄亥俄州等地，近期還擴增印第安納州廠產能。其中，德州與威斯康辛州主要生產人工智慧（AI）伺服器，俄亥俄州規劃生產電動車與相關零組件等。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，關稅造成的最大課題就是全球布局，鴻海的區域布局最完整，可以因應客戶的變化與需求，鴻海持續在全球進行產能布建，過去一年增加超過10%，全球據點來到233個。

他說，鴻海除了透過自動化、規模效益，來提升競爭力，也刺激集團加速轉型，服務多元客戶。

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