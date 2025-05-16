貿聯「展」實力 CPO技術聚光
貿聯-KY（3665）昨（16）日表示，將於台北國際電腦展，展出多項創新AI解決方案，涵蓋高效能運算、智慧駕駛、邊緣運算與AI機器人應用，最受矚目的就是共同封裝光學技術（CPO），持續提升AI基礎架構與高速互連技術實力，以提升獲利能力。
貿聯第1季稅後純益16.12億元，創單季新高，季增3.59%，年增177%，每股純益（EPS）為8.49元。
貿聯第1季營收、獲利雙創新高，主要是營運規模擴大、產品組合優化及市場策略奏效，其中，高毛利的資本設備與高效運算（HPC）業務占營收比重42%，使得毛利率突破去年高點，提升至30.38%。
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