微星新品齊發 第2季不淡

全球電競與AI運算領導品牌微星（2377）表示，將於下周台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展出橫跨AI筆電、桌機、手持裝置、儲存設備與無線周邊等多款創新產品。隨著全系列新產品全面鋪貨，可望帶動出貨量上揚，本季將淡季不淡。

微星董事長徐祥先前表示，輝達RTX 50系列顯卡問世後，市場反映熱烈且供不應求，第2季起，微星舊款電競產品將大幅減少，該公司約60%至70%產品線將全面轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價（ASP）提升，同時也有助於毛利率改善。

他預期，第2季原本是傳統淡季，今年受惠新產品效益，預期第2季將有較佳成長動能，可望淡季不淡。

微星今年4月營收210.41億元，創單月新高，月增3.84%，年增28.25%，今年前四個月營收745.81億元，年增16.47%，為同期新高。