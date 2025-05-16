神基法說會／上修 NB、車用業務展望 全年營運樂觀看待

強固型電腦大廠神基（3005）16日舉行法說會，展望後市，神基強固電腦業務持續看增，而NB為主的綜合機構業務上修展望，汽車業務也從持平轉為個位數年增長，神基董事長黃明漢強調，即使有新台幣升值影響，但神基對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長。

展望後市，黃明漢指出，即使有新台幣升值情況，對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長，預計本季營收將呈現季比、年比成長，全年維持逐季增長態勢。預計上下年營收比重為46~48%：52~54%。

其中，以強固電腦為主的電子件業務全年營收目標維持增長6-10%。NB為主的綜合機構+汽車機構業務營收目標上修，從原先的8-12%，上修至10-18%，若單從車用業務來看，從原先持平轉為個位數年增長。

以今年首季產品營收比重來看，電子件47%、綜合機構+汽車機構43%，航太扣件10%。神基預計，今年第2季電子件比重會提升，機構件則會下滑。

針對綜合機構件展望上修，黃明漢分析，商務PC拉貨動能強勁，最主要是越南來的訂單，而神基仍是當地最強供應商，其次，遊戲機訂單拉貨正向，預期到今年底應該有相當成長機會。

目前神基越南廠持續擴增產能，2024年多以試產為主，生產範圍涵蓋綜合機構件及汽車業務，目前越南廠區占神基整體營收約一成，在大量新訂單加持下，神基預估越南廠營收今年看增三成。

神基今年第1季營收95.52億元，毛利率31.1%、營益率14.9%，稅後純益12.28億元，季增16.5%、年增11.2%，單季每股純益（EPS）達1.98元。

針對新台幣強升影響，神基分析，隨著5月新台幣強升，預計5月模擬匯損約幾百萬元，仍是可控範圍。全年來看，現在看下半年匯率基準以近期30元上下為準，預估全年營收受匯率影響約4%，毛利金額影響3%，但毛利率會呈現上揚趨勢。

此外，針對美國關稅影響，黃明漢表示，因應關稅，神基將部分原本在中國大陸生產的強固電腦移回台灣製造，目前銷往美國市場100%由台灣生產，由此而生的額外成本，目前已進行漲價因應，平均漲幅約4~8%。

黃明漢強調，若90天關稅豁免期結束後稅率提升，目前規劃採一部分漲價、一部分自行吸收因應，主要是因神基仍要考量營收及出貨量因素。