快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

神基法說會／上修 NB、車用業務展望 全年營運樂觀看待

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影

強固型電腦大廠神基（3005）16日舉行法說會，展望後市，神基強固電腦業務持續看增，而NB為主的綜合機構業務上修展望，汽車業務也從持平轉為個位數年增長，神基董事長黃明漢強調，即使有新台幣升值影響，但神基對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長。

展望後市，黃明漢指出，即使有新台幣升值情況，對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長，預計本季營收將呈現季比、年比成長，全年維持逐季增長態勢。預計上下年營收比重為46~48%：52~54%。

其中，以強固電腦為主的電子件業務全年營收目標維持增長6-10%。NB為主的綜合機構+汽車機構業務營收目標上修，從原先的8-12%，上修至10-18%，若單從車用業務來看，從原先持平轉為個位數年增長。

以今年首季產品營收比重來看，電子件47%、綜合機構+汽車機構43%，航太扣件10%。神基預計，今年第2季電子件比重會提升，機構件則會下滑。

針對綜合機構件展望上修，黃明漢分析，商務PC拉貨動能強勁，最主要是越南來的訂單，而神基仍是當地最強供應商，其次，遊戲機訂單拉貨正向，預期到今年底應該有相當成長機會。

目前神基越南廠持續擴增產能，2024年多以試產為主，生產範圍涵蓋綜合機構件及汽車業務，目前越南廠區占神基整體營收約一成，在大量新訂單加持下，神基預估越南廠營收今年看增三成。

神基今年第1季營收95.52億元，毛利率31.1%、營益率14.9%，稅後純益12.28億元，季增16.5%、年增11.2%，單季每股純益（EPS）達1.98元。

針對新台幣強升影響，神基分析，隨著5月新台幣強升，預計5月模擬匯損約幾百萬元，仍是可控範圍。全年來看，現在看下半年匯率基準以近期30元上下為準，預估全年營收受匯率影響約4%，毛利金額影響3%，但毛利率會呈現上揚趨勢。

此外，針對美國關稅影響，黃明漢表示，因應關稅，神基將部分原本在中國大陸生產的強固電腦移回台灣製造，目前銷往美國市場100%由台灣生產，由此而生的額外成本，目前已進行漲價因應，平均漲幅約4~8%。

黃明漢強調，若90天關稅豁免期結束後稅率提升，目前規劃採一部分漲價、一部分自行吸收因應，主要是因神基仍要考量營收及出貨量因素。

營收 神基

延伸閱讀

美中關稅暫休兵 中國智庫：建立溝通機制意義大

美中互降關稅推升國際油價 下週汽油估漲2至4角

防堵中國洗產地 國發基金：投資事業全數簽切結未違規

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水：談判尚未完成

相關新聞

神基法說會／上修 NB、車用業務展望 全年營運樂觀看待

強固型電腦大廠神基（3005）16日舉行法說會，展望後市，神基強固電腦業務持續看增，而NB為主的綜合機構業務上修展望，汽車...

怎麼了？GOGOLOOK 上市首日慘掛綠燈

Gogolook（6902）正式從創新板改列一般板上市，成為台灣首家達此里程碑的純AI軟體公司。儘管公司營收與展望亮眼，...

晶技4月每股稅前賺0.53元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告今年4月自結稅前盈餘1.82億元，年減15.6%，每股盈餘0.53元。累計今...

高盛：奇鋐上看779元

奇鋐（3017）近日繳出亮眼獲利，帶動股價重返600元，外資摩根士丹利（大摩）、高盛紛紛發布報告表示，AI持續發展，奇鋐...

和碩要秀四領域成果

和碩（4938）集團積極拓展新事業，昨（15）日宣布今年將首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TE...

義隆攻邊緣 AI 商機

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）董事長葉儀晧昨（15）日表示，積極衝刺邊緣AI布局，鎖定觸控螢幕方案、觸控板方案、生物辨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。