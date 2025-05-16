快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

怎麼了？GOGOLOOK 上市首日慘掛綠燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
Gogolook。Gogolook／提供
Gogolook。Gogolook／提供

Gogolook（6902）正式從創新板改列一般板上市，成為台灣首家達此里程碑的純AI軟體公司。儘管公司營收與展望亮眼，首季合併營收達2.39億元，年增14.4%，創歷史同期新高，且營業淨利突破1,000萬元，成功轉虧為盈，但上市掛牌價高達104元，遠超承銷價65元，導致市場反應冷淡，早盤股價跳空跌停，並有大量賣單湧現。

Gogolook第一季合併營收達2.39億元，雖較前季減少3.2%，但年增幅達14.4%，創下歷史同期新高。受惠於業務規模擴張及經營效率提升，營業淨利達1,000萬元，較去年同期大幅成長五倍，並擺脫前季300萬元虧損，成功轉虧為盈，刷新公司營運以來最佳紀錄；歸屬母公司業主淨利829萬元，EPS為0.26元，營運動能持續增強。

Gogolook長期成長基礎奠定於三大核心業務，包括：消費者端防詐服務、企業端防詐解決方案及金融科技的穩健發展。此外，公司積極投入創新與研發，拓展第四、第五項產品線，深化多元化營收模式。在市場版圖方面，公司加速海外擴張，深耕東南亞市場，並同步布局歐美市場，以鞏固全球競爭力，為未來長期成長鋪路。

Gogolook 營收

延伸閱讀

Gogolook 拚獲利高成長

御嵿第1季 EPS 0.2元

台南口罩ATM辨識警告系統上線 黃偉哲親自視察體驗

台南ATM領錢「脫口罩」郵局肯定無不便 黃偉哲：盼全國實施

相關新聞

怎麼了？GOGOLOOK 上市首日慘掛綠燈

Gogolook（6902）正式從創新板改列一般板上市，成為台灣首家達此里程碑的純AI軟體公司。儘管公司營收與展望亮眼，...

晶技4月每股稅前賺0.53元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告今年4月自結稅前盈餘1.82億元，年減15.6%，每股盈餘0.53元。累計今...

高盛：奇鋐上看779元

奇鋐（3017）近日繳出亮眼獲利，帶動股價重返600元，外資摩根士丹利（大摩）、高盛紛紛發布報告表示，AI持續發展，奇鋐...

和碩要秀四領域成果

和碩（4938）集團積極拓展新事業，昨（15）日宣布今年將首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TE...

義隆攻邊緣 AI 商機

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）董事長葉儀晧昨（15）日表示，積極衝刺邊緣AI布局，鎖定觸控螢幕方案、觸控板方案、生物辨...

佰鴻深耕客製化 LED 產品

LED廠佰鴻（3031）昨（15）日舉行法說會，發言人廖心蓓表示，近期看到部分客戶有急單需求，伴隨數個大型工程專案預期將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。