怎麼了？GOGOLOOK 上市首日慘掛綠燈

Gogolook（6902）正式從創新板改列一般板上市，成為台灣首家達此里程碑的純AI軟體公司。儘管公司營收與展望亮眼，首季合併營收達2.39億元，年增14.4%，創歷史同期新高，且營業淨利突破1,000萬元，成功轉虧為盈，但上市掛牌價高達104元，遠超承銷價65元，導致市場反應冷淡，早盤股價跳空跌停，並有大量賣單湧現。

Gogolook第一季合併營收達2.39億元，雖較前季減少3.2%，但年增幅達14.4%，創下歷史同期新高。受惠於業務規模擴張及經營效率提升，營業淨利達1,000萬元，較去年同期大幅成長五倍，並擺脫前季300萬元虧損，成功轉虧為盈，刷新公司營運以來最佳紀錄；歸屬母公司業主淨利829萬元，EPS為0.26元，營運動能持續增強。

Gogolook長期成長基礎奠定於三大核心業務，包括：消費者端防詐服務、企業端防詐解決方案及金融科技的穩健發展。此外，公司積極投入創新與研發，拓展第四、第五項產品線，深化多元化營收模式。在市場版圖方面，公司加速海外擴張，深耕東南亞市場，並同步布局歐美市場，以鞏固全球競爭力，為未來長期成長鋪路。