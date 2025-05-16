台積電再拚重返千元關卡 大客戶輝達 CEO 黃仁勳來台

台積電（2330）再拚重返千元關卡，今日早盤最高來到996元，台積電大客戶輝達（NVIDIA）創辦人暨CEO黃仁勳來台消息備受關注，黃仁勳來台行程滿檔，已預訂受邀擔任世壯運聖火手代表，後續更將和台積電夥伴、供應鏈小聚，並預計參與COMPUTEX 2025。

法人也分析，美中降關稅利多消退，不過美公債利率回落，四大指數漲跌互見，輝達下跌0.38%、台積電ADR收低0.28%。後續關注COMPUTEX 2025與黃仁勳對產業看法的更新。

台積電2025年技術論壇台灣場次15日登場，並邀請客戶夥伴致詞分享。聯發科（2454）、台達電（2308）主管受邀，其中聯發科總經理暨營運長陳冠州受邀致詞期間提到，「產業的消息很多，面臨關稅不確定的時代，公司有兩個確定，第一可確定是持續投資技術，當不確定事情確定後我們也已準備好技術。不確定的年代，聯發科也確定會持續和重要夥伴台積電合作把技術做好，聯發科和台積先進製程與先進封裝不斷加深，進而在未來AI加速的世界做出最好產品服務消費者。」

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強15日也在台積2025技術論壇台灣場次上提到，AI驅動未來5/4/3奈米以及更先進製程與先進封裝需求，在產業30年來已感受到最近半導體產業正面臨非常振奮人心的時刻。他並重申台積最先進的A14預期2028年量產。

他幽默說，雖然現在每天早上一起來就看CNBC看華盛頓那邊有沒有什麼新消息，不過，我們還是要回到半導體的基礎應用發展。

此外台灣半導體協會（TSIA）15日發布統計新聞稿，數據顯示，首度上修今年台灣半導體產值估逾6.3兆元，年增19.1%，其中晶圓代工成長年成長幅度高達23.8%居冠。外界預期主要是台積電帶動。