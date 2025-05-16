快訊

NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長發照片挨轟後刪文

PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

台積電再拚重返千元關卡 大客戶輝達 CEO 黃仁勳來台

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積高雄廠區外觀。記者劉學聖攝影
台積高雄廠區外觀。記者劉學聖攝影

台積電（2330）再拚重返千元關卡，今日早盤最高來到996元，台積電大客戶輝達（NVIDIA）創辦人暨CEO黃仁勳來台消息備受關注，黃仁勳來台行程滿檔，已預訂受邀擔任世壯運聖火手代表，後續更將和台積電夥伴、供應鏈小聚，並預計參與COMPUTEX 2025。

法人也分析，美中降關稅利多消退，不過美公債利率回落，四大指數漲跌互見，輝達下跌0.38%、台積電ADR收低0.28%。後續關注COMPUTEX 2025與黃仁勳對產業看法的更新。

台積電2025年技術論壇台灣場次15日登場，並邀請客戶夥伴致詞分享。聯發科（2454）、台達電（2308）主管受邀，其中聯發科總經理暨營運長陳冠州受邀致詞期間提到，「產業的消息很多，面臨關稅不確定的時代，公司有兩個確定，第一可確定是持續投資技術，當不確定事情確定後我們也已準備好技術。不確定的年代，聯發科也確定會持續和重要夥伴台積電合作把技術做好，聯發科和台積先進製程與先進封裝不斷加深，進而在未來AI加速的世界做出最好產品服務消費者。」

台積電業務開發、全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強15日也在台積2025技術論壇台灣場次上提到，AI驅動未來5/4/3奈米以及更先進製程與先進封裝需求，在產業30年來已感受到最近半導體產業正面臨非常振奮人心的時刻。他並重申台積最先進的A14預期2028年量產。

他幽默說，雖然現在每天早上一起來就看CNBC看華盛頓那邊有沒有什麼新消息，不過，我們還是要回到半導體的基礎應用發展。

此外台灣半導體協會（TSIA）15日發布統計新聞稿，數據顯示，首度上修今年台灣半導體產值估逾6.3兆元，年增19.1%，其中晶圓代工成長年成長幅度高達23.8%居冠。外界預期主要是台積電帶動。

半導體 台積電 聯發科 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳護航00878！成分股強彈、存股族爆衝卡位今天最後買進

輝達台灣總部設北士科？蔣萬安：希望黃仁勳感受到台北市非常可靠

輝達台灣總部 傳落腳北士科…土地面積、交通便利符合黃仁勳需求

期貨商論壇／航運期 靈活布局

相關新聞

怎麼了？GOGOLOOK 上市首日慘掛綠燈

Gogolook（6902）正式從創新板改列一般板上市，成為台灣首家達此里程碑的純AI軟體公司。儘管公司營收與展望亮眼，...

晶技4月每股稅前賺0.53元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告今年4月自結稅前盈餘1.82億元，年減15.6%，每股盈餘0.53元。累計今...

高盛：奇鋐上看779元

奇鋐（3017）近日繳出亮眼獲利，帶動股價重返600元，外資摩根士丹利（大摩）、高盛紛紛發布報告表示，AI持續發展，奇鋐...

和碩要秀四領域成果

和碩（4938）集團積極拓展新事業，昨（15）日宣布今年將首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TE...

義隆攻邊緣 AI 商機

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）董事長葉儀晧昨（15）日表示，積極衝刺邊緣AI布局，鎖定觸控螢幕方案、觸控板方案、生物辨...

佰鴻深耕客製化 LED 產品

LED廠佰鴻（3031）昨（15）日舉行法說會，發言人廖心蓓表示，近期看到部分客戶有急單需求，伴隨數個大型工程專案預期將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。