大同突遭政府採購停權3年 策略長：影響可控、將提行政救濟

大同公司（2371）15日晚間召開重大訊息說明記者會，由策略長丁爾昆親上火線，宣布公司接獲行政院公共工程委員會申訴審議判斷書，指其於民國98年及99年承接之內政部移民署兩項標案，構成《政府採購法》第101條第一項第六款之事由，將予以停權3年，並刊登政府採購公報。

丁爾昆策略長說明，受影響的兩標案分別為民國98年承接之「內政部移民署外網安全節能終端設備購置案」，以及民國99年承接之「陸客來臺線上申請平臺及入出國通關查驗系統委外建置案」。他強調，此二標案早已驗收結案，且並無其他履約爭議。大同公司主張移民署此次處分有違比例原則，將援引過往成功案例，積極尋求行政救濟途徑，以維護公司及全體股東的權益。

針對停權處分的影響，丁爾昆坦言，此將僅影響大同電力事業群投標公共工程領域的權利。根據公司過往資料分析，台灣公共標案金額約占電力事業群總營收的50%。

他指出，公司目前整體營運及財務狀況均正常穩定，在手訂單總額約210億元，訂單能見度已達2027年，評估此次停權對集團整體財務業務的影響仍在可控制範圍內。

面對此突發狀況，大同公司已擬定應對策略。丁爾昆表示，公司將更積極加強民營企業業務的拓展，同時大力發展海外市場，特別是美國、日本及中東等已有生產與銷售據點的區域。

此外，公司也將調整國內接單策略，轉向以代工及機電工程承攬方式拓展內銷民間市場，並不排除尋求異業或同業間的策略聯盟及併購機會，以擴大營運規模並優化集團內部資源分配。

記者會上，針對外界關心的停權3年具體起始計算日期，丁爾昆回應，尚待主管機關進一步通知，目前無法確定。至於此事件對電力事業群的營收衝擊，他則以公司財報未揭露單一事業群相關細項為由，未能提供具體影響數字。