快訊

明天繼續烤番薯！高溫上看36度 周末雷雨擴大「3地區」須留意

Fed主席鮑爾：未來通膨將劇烈變動 供給面震撼將更頻繁且持久

女兵遭拖豬舍性侵 脫北女揭北韓軍長官選妃黑幕「無法拒絕」

東元法說會／第2季展望樂觀 馬達訂單回溫、三大事業群齊揚

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元總經理高飛鳶，記者籃珮禎／攝影
東元總經理高飛鳶，記者籃珮禎／攝影

機電大廠東元電機（1504）15日召開法人說明會，釋出第2季營運樂觀展望。公司表示，受惠機電系統大小馬達訂單自3、4月起顯著回溫，尤其中國大陸市場復甦力道最強，預期第2季三大事業群（機電系統、智慧能源、智慧生活）營收將同步實現季增及年增的「雙成長」佳績。東元強調將積極搶進綠色能源、電氣化布局，並放眼龐大的中東及烏克蘭重建商機，其中機器人業務訂單能見度高，為營運增添新動能。

東元總經理高飛鳶於法說會中指出，儘管美國關稅不確定性及消費者信心不足，對低壓馬達接單與墨西哥廠生產形成挑戰；同時，油價與天然氣價格持續疲軟，也對高壓馬達短期訂單造成壓力。然而，他強調，自第2季起，馬達整體接單動能已見到顯著增長，高毛利產品線的比重亦隨之提升，此將有助於改善整體毛利率結構，並對下半年營收表現帶來正面助益。

高飛鳶進一步說明，為因應美國關稅變數，東元將提升墨西哥廠產能，並計畫於第3季逐步將越南小馬達產線移轉至墨西哥，以強化區域市場短鏈供應的彈性。

展望未來，東元電機將持續深化「綠色能源」、「電氣化」、「節能減碳」及「重點區域發展」四大營運策略。在綠色能源領域，公司積極爭取離岸風電陸上變電站EPC、台電STATCOM儲能以及太陽能EPC等相關案件，並已成功取得售電執照，簽署首張企業綠電購售合約（CPPA），同時，儲能與氫燃料電池的示範案場也已建置完成，顯示東元在潔淨能源領域的完整布局。

電氣化進程方面，東元位於印度的EV產線已順利量產，並積極拓展北美、歐洲及墨西哥等地的電動巴士市場；台灣中壢廠則增設變壓器產線，強化在地供應能力。

在新興的人型機器人（機器狗）商機上，東元亦展現強烈企圖心，預計5月開始出貨30套關節模組，後續訂單能見度已達300套，規劃今年內出貨120套，明年上半年再交付180套，為電氣化業務注入強勁成長動能。其高效能的扁線馬達亦已成功打入歐洲Tier 1汽車供應鏈，未來成長可期。

節能減碳業務布局上，東元則將持續推動Super ESCO專案，協助客戶達成節能目標，並積極爭取北美電子業擴廠及Data center訂單，所開發的千噸級高效率冰水主機預計於第3季正式上市，搶攻資料中心散熱龐大商機。

此外，東元表示看好中東及烏克蘭的龐大重建商機，特別是在氫能、海水淡化及電力等相關領域，計劃將亞洲市場的成功經驗複製至中東，並已著手設立經銷商以投入當地服務。

針對近期新台幣升值對營運的影響，東元表示，公司約有45%的營收來自外幣，但馬達所需主要原物料亦多以美元等外幣計價採購，透過自然避險效果，整體而言，匯率波動對合併報表的影響相對有限。

墨西哥 布局 東元電機

延伸閱讀

朱復銓：樺漢「中央廚房系統」將關稅影響降到最低

鴻海董事長劉揚偉親曝 接任電電公會理事長最大因素

富威電力投資智電系統 轉型全球AI智慧能源平台

逾4000萬非公民匯款回鄉 共和黨擬課稅5%…包括持綠卡和簽證者

相關新聞

外資：鴻海首季財報優於預期 AI伺服器仍是主要驅動力

鴻海（2317）14日召開法說會後，摩根士丹利證券（大摩）及花旗這兩家外資證券發布報告指出，鴻海第1季財報優於預期，但之...

大同晚間臨時開記者會重訊 竟是為了政府採購公報

大同（2371）15日晚間9時30分將於將證交所召開重訊記者會，由策略長丁爾昆說明公司刊登政府採購公報事宜。

美系外資看好技嘉三大成長動能 大幅上調目標價至350元

技嘉（2376）今年第1季毛利率12.9%，較去年第4季及去年同期提高，單季稅後純益31.16億元，每股純益4.65元；...

技嘉犀利 第1季每股賺4.65元

技嘉（2376）昨（14）日公布第1季稅後純益達31.16億元，是2022年第1季以來高點，季增8.34%，年增53.9...

凱美、立隆電、日電貿吃補

全球被動元件鋁電容廠日商佳美工（Nippon Chemicon）表示，受惠AI應用大開助攻，帶動鋁電容需求大增，該公司2...

宏碁智醫與蔡司簽MOU

宏碁智醫（6857）搶攻智慧醫療商機，昨（14）日預告，近日將與全球光學與光電學技術領導品牌蔡司台灣（ZEISS Tai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。