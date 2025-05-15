東元法說會／第2季展望樂觀 馬達訂單回溫、三大事業群齊揚

機電大廠東元電機（1504）15日召開法人說明會，釋出第2季營運樂觀展望。公司表示，受惠機電系統大小馬達訂單自3、4月起顯著回溫，尤其中國大陸市場復甦力道最強，預期第2季三大事業群（機電系統、智慧能源、智慧生活）營收將同步實現季增及年增的「雙成長」佳績。東元強調將積極搶進綠色能源、電氣化布局，並放眼龐大的中東及烏克蘭重建商機，其中機器人業務訂單能見度高，為營運增添新動能。

東元總經理高飛鳶於法說會中指出，儘管美國關稅不確定性及消費者信心不足，對低壓馬達接單與墨西哥廠生產形成挑戰；同時，油價與天然氣價格持續疲軟，也對高壓馬達短期訂單造成壓力。然而，他強調，自第2季起，馬達整體接單動能已見到顯著增長，高毛利產品線的比重亦隨之提升，此將有助於改善整體毛利率結構，並對下半年營收表現帶來正面助益。

高飛鳶進一步說明，為因應美國關稅變數，東元將提升墨西哥廠產能，並計畫於第3季逐步將越南小馬達產線移轉至墨西哥，以強化區域市場短鏈供應的彈性。

展望未來，東元電機將持續深化「綠色能源」、「電氣化」、「節能減碳」及「重點區域發展」四大營運策略。在綠色能源領域，公司積極爭取離岸風電陸上變電站EPC、台電STATCOM儲能以及太陽能EPC等相關案件，並已成功取得售電執照，簽署首張企業綠電購售合約（CPPA），同時，儲能與氫燃料電池的示範案場也已建置完成，顯示東元在潔淨能源領域的完整布局。

電氣化進程方面，東元位於印度的EV產線已順利量產，並積極拓展北美、歐洲及墨西哥等地的電動巴士市場；台灣中壢廠則增設變壓器產線，強化在地供應能力。

在新興的人型機器人（機器狗）商機上，東元亦展現強烈企圖心，預計5月開始出貨30套關節模組，後續訂單能見度已達300套，規劃今年內出貨120套，明年上半年再交付180套，為電氣化業務注入強勁成長動能。其高效能的扁線馬達亦已成功打入歐洲Tier 1汽車供應鏈，未來成長可期。

節能減碳業務布局上，東元則將持續推動Super ESCO專案，協助客戶達成節能目標，並積極爭取北美電子業擴廠及Data center訂單，所開發的千噸級高效率冰水主機預計於第3季正式上市，搶攻資料中心散熱龐大商機。

此外，東元表示看好中東及烏克蘭的龐大重建商機，特別是在氫能、海水淡化及電力等相關領域，計劃將亞洲市場的成功經驗複製至中東，並已著手設立經銷商以投入當地服務。

針對近期新台幣升值對營運的影響，東元表示，公司約有45%的營收來自外幣，但馬達所需主要原物料亦多以美元等外幣計價採購，透過自然避險效果，整體而言，匯率波動對合併報表的影響相對有限。