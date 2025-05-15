外資：鴻海首季財報優於預期 AI伺服器仍是主要驅動力

鴻海（2317）14日召開法說會後，摩根士丹利證券（大摩）及花旗這兩家外資證券發布報告指出，鴻海第1季財報優於預期，但之後仍受到總經不確定因素所影響。大摩上調目標價，花旗則下修目標價。

大摩對鴻海重申「優於大盤」評級，將目標價由175元調高至200元，認為鴻海生產據點遍布全球，垂直整合能力出色，更能減輕總體經濟波動的衝擊，以滿足客戶需求。人工智慧（AI）伺服器／機架出貨量可望逐季成長，仍是今年的主要驅動力。

大摩指出，鴻海第1季毛利率6.1%，營業利益率2.8%，都超出預期，主要是因於產品組合改善。鴻海第2季AI伺服器／機架出貨可望加速，營收季增率及年增率的目標為兩位數成長，抵消淡季效應，有助於公司第2季整體營收季增及年增4至14%。

然而，大摩指出，最近新台幣升值（3月底以來升值8%），拖累鴻海今年全年預估成長率至只有4至14%，低於之前預估的15%。不過，雖然有匯率的負面衝擊，但鴻海仍將受惠於營運槓桿效益與新增電動車專案，因此大摩上調鴻海2025至2027年獲利預估，分別調高3%、5%、11%。

花旗雖然對鴻海重申「買進」評級，預估本益比維持17倍不變，但下調今明兩年獲利15至16%，因此將目標價由260元下修至220元，主要原因就在於對輝達（NVIDIA）GB200伺服器預估出貨量從3萬台下調到2萬台。

花旗指出，伺服器訂單能見度強，產品組合更平衡，又有全球布局及物流支援，因此鴻海可望因應總體經濟的挑戰。去年下半年以來，鴻海股價表現就不如台股大盤，但由於預期降低加上GB200機架良率改善，且需求仍旺盛，可望成為未來股價的觸媒。