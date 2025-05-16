Gogolook 拚獲利高成長

信任科技服務商Gogolook（6902）今（16）日從創新板改列一般版上市，共同創辦人暨董事長鄭勝丰昨（15）日表示，隨著首季開始獲利，公司營運規模已突破關鍵規模，邁入穩定獲利新階段，將迎向連續年度的高獲利成長。

Gogolook日前公布首季每股純益0.26元。鄭勝丰說，首季獲利表現優於內部預期，有信心達成年度獲利目標，未來將進一步持續拓展新產品線，開拓多元營收動能，更要加速海外擴張，深耕東南亞，布局歐洲，邁向營收、獲利雙軌並進的成長階段。

郭建甫表示，市場上雖有關稅戰等議題，但資安及防詐的需求不受影響，Gogolook將以防詐AI軍火商角色，協助企業、政府及消費者對抗網路上虛假訊息及詐騙，未來新產品仍將以「信任科技」為核心出發，現在已經涵蓋溝通信任、金融交易信任，未來將持續擴大「人與人」信任連結。

Gogolook昨天股價漲4.2元、收104元。