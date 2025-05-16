和碩（4938）集團積極拓展新事業，昨（15）日宣布今年將首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TECH MAKER」為主題，全面展示其在人工智慧運算、智慧移動、次世代通訊、美容科技及健康輔助等四大領域的研發成果與解決方案，其中又以伺服器及車用布局為主要重點。

和碩集團近年持續發展新事業，共同執行長鄧國彥曾指出，內部已設定五年計畫，希望在五年後看到全新的和碩，目標在原有業務基礎上繼續成長，目前和碩將業務分成三個區塊，H1為傳統生意、H2為快速成長業務，至於H3則屬於新事業。

和碩董事長童子賢表示，和碩多年來已經養出許多隻腳（事業），現在已經陸續長大，期許和碩接下來不只要兩隻腳，能像章魚一樣愈多愈好。

和碩表示，將於台北國際電腦展揭露最新伺服器布局，包括新一代超高密度機架解決方案，專為應對最嚴苛的AI、高效能運算（HPC）與資料中心工作負載而打造。

和碩指出，上述平台採用靈活的架構，支援最新的輝達GB300 NVL72、HGX B300與超微Instinct系列GPU，此超高密度機架解決方案，將能協助企業加速AI模型訓練與推論。

同時，和碩自主研發數位孿生平台「PEGAVERSE」和人工智慧平台「PEGAAi」。透過這兩個平台，企業得以提升自主營運能力，從而更加敏捷地應對產業的變遷。PEGAVERSE意在協助企業建構數位孿生模型，用以模擬和預測實際世界的動態行為。

此外，在全球美容科技市場持續快速成長的趨勢下，和碩推出「PRIIö」品牌家用美容儀，切入潛力巨大的居家護膚市場。