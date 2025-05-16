佰鴻深耕客製化 LED 產品

LED廠佰鴻（3031）昨（15）日舉行法說會，發言人廖心蓓表示，近期看到部分客戶有急單需求，伴隨數個大型工程專案預期將於第3、4季陸續完工認列，可望成為下半年重要成長動能。

廖心蓓強調，佰鴻將持續深化「客製化LED產品」策略，鎖定利基市場，並積極投入特殊波長LED、SWIR LED等新技術研發，拓展多元應用。

佰鴻首季營收2.49億元，季減8.79%，年減7%，毛利率則維持在30%左右；受營收規模縮減及費用影響，單季稅後純益1,772萬元，季減14.28%，年減45%，每股純益0.1元。

廖心蓓指出，首季營運相對平淡，主要受季節性因素及部分產品組合調整影響。面對外部環境挑戰，佰鴻除了在既有LED封裝業務上持續精進，更將資源投入具潛力的新興應用，如生物辨識、半導體及食品異物檢測等領域所需的特殊LED封裝技術。

針對外界關心的關稅及匯率問題，佰鴻表示，目前關稅成本主要由客戶端吸收，直接衝擊有限；匯率方面則因外幣負債大於資產，具有一定自然避險效果，長期影響可控。

展望全年，佰鴻對整體營運持審慎態度，主要考量國際政經局勢及貿易壁壘等不確定性。公司將透過強化產品競爭力、拓展利基應用市場及穩健推展工程專案，力求在變動的市場中穩健經營，並對下半年的工程案挹注寄予厚望。