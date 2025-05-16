快訊

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

持續熱如炎夏 吳德榮：下周更飆37度高溫 美模式估這時有熱帶擾動發展

晶技4月每股稅前賺0.53元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告今年4月自結稅前盈餘1.82億元，年減15.6%，每股盈餘0.53元。累計今年前四月自結稅前盈餘7.62億元，年減11.9%，每股盈餘2.22元。

晶技今年第1季稅後純益4.71億元，年減12.3%，每股純益1.38元。

晶技拓展車用市場報捷，法人表示，晶技入列博世（Bosch）與馬牌（Continental）等一階汽車零件商合格供應商名單，藉此切入歐、美、日等地車廠供應鏈，預估本季起營運有望回升。

法人最新報告指出，晶技車用客戶展望佳，需求正逐漸攀升，且持續分食競爭對手市占率，加上AI相關基礎建設需求良好，二大助力將成為晶技本季成長的關鍵動能。

晶技為全球石英元件巨擘，石英晶體與石英震盪器分別占整體營收78%、19%，應用比重以智慧手機為最大宗，約達37%；AI與車用則各占8%、22%。

晶技 智慧手機

延伸閱讀

中國鋼鋁輸美仍被另徵25%關稅 北京促停徵對話

漲也大陸、跌也大陸！特斯拉股價衝高 市值一度重回1兆美元

新唐估車市逐漸回穩 義隆電第2季營收持平

美國汽車零件關稅生效 恐衝擊日企出口

相關新聞

晶技4月每股稅前賺0.53元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告今年4月自結稅前盈餘1.82億元，年減15.6%，每股盈餘0.53元。累計今...

高盛：奇鋐上看779元

奇鋐（3017）近日繳出亮眼獲利，帶動股價重返600元，外資摩根士丹利（大摩）、高盛紛紛發布報告表示，AI持續發展，奇鋐...

和碩要秀四領域成果

和碩（4938）集團積極拓展新事業，昨（15）日宣布今年將首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），以「TE...

義隆攻邊緣 AI 商機

筆電觸控IC龍頭義隆（2458）董事長葉儀晧昨（15）日表示，積極衝刺邊緣AI布局，鎖定觸控螢幕方案、觸控板方案、生物辨...

佰鴻深耕客製化 LED 產品

LED廠佰鴻（3031）昨（15）日舉行法說會，發言人廖心蓓表示，近期看到部分客戶有急單需求，伴隨數個大型工程專案預期將...

Gogolook 拚獲利高成長

信任科技服務商Gogolook（6902）今（16）日從創新板改列一般版上市，共同創辦人暨董事長鄭勝丰昨（15）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。