晶技4月每股稅前賺0.53元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告今年4月自結稅前盈餘1.82億元，年減15.6%，每股盈餘0.53元。累計今年前四月自結稅前盈餘7.62億元，年減11.9%，每股盈餘2.22元。

晶技今年第1季稅後純益4.71億元，年減12.3%，每股純益1.38元。

晶技拓展車用市場報捷，法人表示，晶技入列博世（Bosch）與馬牌（Continental）等一階汽車零件商合格供應商名單，藉此切入歐、美、日等地車廠供應鏈，預估本季起營運有望回升。

法人最新報告指出，晶技車用客戶展望佳，需求正逐漸攀升，且持續分食競爭對手市占率，加上AI相關基礎建設需求良好，二大助力將成為晶技本季成長的關鍵動能。

晶技為全球石英元件巨擘，石英晶體與石英震盪器分別占整體營收78%、19%，應用比重以智慧手機為最大宗，約達37%；AI與車用則各占8%、22%。