高盛：奇鋐上看779元

奇鋐（3017）近日繳出亮眼獲利，帶動股價重返600元，外資摩根士丹利（大摩）、高盛紛紛發布報告表示，AI持續發展，奇鋐未來獲利成長樂觀，因此兩者將目標價大幅調升，大摩從576元上調750元，高盛是從685元上調至779元。

大摩表示，奇鋐股價將因2025年優於預期獲利成長展望呈正向反應。公司是AI GPU與ASIC伺服器用冷卻板模組領導供應商，正擴展業務至汽車與人形機器人領域。因此重申「優於大盤」評等。

大摩指出，AI伺服器相關產品今年預計倍增，2025年第1季伺服器占奇鋐整體散熱產品比重達60%，年增125%。隨GB200伺服器機架（冷卻板模組）與ASIC AI伺服器（均熱片）出貨大幅提升，季度出貨動能將持續增長。

大摩說，今年即將推出的GB300機架專案，其Bianca板設計近期更新，對奇鋐有利，因公司在冷卻板模組領域具主導地位並累積實績。