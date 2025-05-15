樺漢法說會／匯率影響相對輕仍做風險控管 跌破30可能進行漲價

工業電腦大廠樺漢（6414）15日舉行法說會，針對近期新台幣強升引發的匯率問題，樺漢董事長朱復銓指出，關稅與匯率對公司影響相對輕，但公司也同步做風險控管，若新台幣兌美元跌破30以下，樺漢可能就會有漲價的動作。

針對匯率問題，樺漢表示，以幣別的話，還是回到區域性，歐盟希望盡量以歐元計價，這是上游跟下游，而在美國還是以美元計價，會影響的部分預計是合併營收。

樺漢總經理蔡能吉分析，匯率兌美元計算本來是33塊變30塊，用美金倒算的話會有影響，而歐元兌台幣的影響沒美金那麼大，但也會有影響，這是針對營收部分。

蔡能吉指出，若針對毛利方面，基本影響不會很大，談到匯率想到影響比較大的是業外，長期來看，台灣匯率從疫情的27到33，目前約30塊，是一個平均的水準。

蔡能吉說，從風險角度去看，樺漢跟客戶方面也有在溝通，如果新台幣持續升值的話，上下游也在溝通，如果匯率低於30以下，那可能會有漲價的動作。他舉例，做風險管理，一個新的案子大概是用28.5匯率做為參考，若沒發生的話，那我們是把風險先降低。

朱復銓補充，假設公司設匯率在28.5左右，若低於28.5，還會有漲價動作。總而言之，除了做風險控管外，也要考量會不會影響全年獲利狀況。