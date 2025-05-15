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群創財報／首季獲利11億 每股賺0.12元較去年同期轉虧為盈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

群創15日公布2025年第1季營運成果，合併營收為559億元，營業淨損12億元，稅後淨利11億元，每股純益0.12元；折舊及攤銷為75億元，資本支出為35億元。

2025年第1季營收以產品應用別區分，電視為34%、車用產品為24%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為75%以及25%。

回顧第1季，受惠於中國大陸延續「以舊換新」消費政策補貼及客戶提前備貨減少美國關稅衝擊等因素，消費性產品營收增加，整體第1季度營收較上一季成長4.2%，毛利率與EBITDA利益率分別達7.6%及11.1%；在持續追求資產效益最大化之下，本期淨利維持正獲利。

展望2025年第2季，消費性電子因應關稅不確定因素，客戶提前上半年拉貨，車用等非顯示器領域群則因營業模式不同，影響較不明顯。

面對各項市場不確定性，群創表示，將持續關注並動態調整產品組合並推展高利基產品，以符合市場需求和放大有利潤的產品線為原則，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。

營收 顯示器

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