群創財報／首季獲利11億元 EPS 0.12元較去年同期轉虧為盈

群創（3481）董事會15日公布今年第1季營運成果，合併營收為新台幣559億元，營業淨損為新台幣12億元，稅後淨利為新台幣11億元，基本每股盈餘為新台幣0.12元。折舊及攤銷為新台幣75億元，資本支出為新台幣35億元。

群創2025年第1季營收以產品應用別區分，電視為34%、車用產品為24%、可攜式電腦為17%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為75%以及25%。

回顧2025年第1季，受惠於中國大陸延續「以舊換新」消費政策補貼及客戶提前備貨減少美國關稅衝擊等因素，消費性產品營收增加，整體第1季營收較上一季成長4.2%，本季度的毛利率與EBITDA利益率分別達到7.6%及11.1%。公司持續追求資產效益最大化，本期淨利維持正獲利。

展望2025年第2季，消費性電子因應關稅不確定因素，客戶提前上半年拉貨，車用等非顯示器領域群則因營業模式不同，影響較不明顯。

面對各項市場不確定性，群創將持續關注並動態調整產品組合並推展高利基產品，以符合市場需求和放大有利潤的產品線為原則，進而提升整體競爭力，維持營運穩健。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2025年第2季的展望為：非顯示器領域群Non- display sector出貨量與上季持平； 商用顯示器Non-commodity sector季增低個位數百分比；消費性顯示器Commodity sector 亦與上季持平。