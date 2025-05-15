美系外資看好技嘉三大成長動能 大幅上調目標價至350元

技嘉（2376）今年第1季毛利率12.9%，較去年第4季及去年同期提高，單季稅後純益31.16億元，每股純益4.65元；美系外資看好技嘉今年具有主機板、顯卡，伺服器三大成長動能，且毛利率上揚將推升股價，重申加碼評等，目標價則由255元大幅調高至350元。

美超微電腦（Super Micro Computer）奪下200億美元DataVolt AI合約，推升股價連續二日大漲16%，本周以來，美超微股價已大漲40.7%，可望創下去年11月以來最佳單周表現。

沙烏地阿拉伯資料中心業者DataVolt宣布，將和美超微簽下為期多年的合作協議，交易總值達200億美元；美超微周二發布新聞稿表示，這項協議將「加速交付DataVolt位於沙烏地和美國的大型AI資料中心提供高密度GPU平台與機櫃系統」。

技嘉今年第1季獲利亮眼，稅後純益31.16億元，是2022年第1季以來高點，季增8.34%，年增53.95%，每股純益4.65元，優於去年第4季的4.42元及去年同期的3.18元；第1季毛利率12.9%，較去年同期毛利率11.3%，去年第4季毛利率10.12%同步提升。

美系外資認為，市場低估技嘉第2季的營收動能，在主機板、顯卡、及AI伺服器需求帶動下，4月營收月增35%，年增6%，預估技嘉第2季營收可望達804億元，年增22%，且在GB機櫃出貨開始顯著出現貢獻後，技嘉AI伺服器毛利率將可持穩，毛利率有望季增至12%，每股純益上看5.73元。

美系外資看好技嘉今年主機板、顯卡，伺服器三大成長動能，上半年雖受關稅影響，部分訂單搶先拉貨，但下半年可望保持動能；預估主機板年增15%、顯卡強勁成長25%，伺服器將有低個位數成長；美系外資調高技嘉今明年獲利預估，將每股純益(EPS)由原先預估的16.66元及19元分別調高至22.11元及23.37元；若以今明年15.8倍、15倍本益比來估算，目標價調高至350元，重申加碼評等。

技嘉15日除有外資調高目標價及首季財報犀利的題材外，同時也是美超微概念股，三大法人14日同步買超，早盤以266元開出，上漲3元，一度拉升至276.5元，盤中漲幅逾2%。