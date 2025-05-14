GOGOLOOK 財報／第1季獲利829萬元由虧轉盈 每股賺0.26元

信任科技服務商Gogolook（6902）14日公告2025年第1季財務成果。第1季合併營收為2.39億元創次高，季減3%，年增15.5%。受惠於業務規模持續擴張與經營效率提升，營業利益999萬元，較上季轉虧為盈，較去年同期成長，是營運以來最佳紀錄。第1季歸屬母公司淨利為829萬元，同樣也較上季轉盈，年減29%，每股純益（EPS）為0.26元。

展望2025年，軟體產業具備營收擴增時成本增加幅度小的特性，Gogolook在營收持續成長並達到關鍵規模 （Critical Mass）後，搭配AI技術持續提升營運效率，2025年將邁入穩健、持續成長的獲利元年，為公司長期的財務表現與股東價值創造新高峰。

隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，看好今年重回高速成長軌道。

Gogolook 預計16日於臺灣證券交易所正式改列上市，成為第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，也是第一家從創新板改列一般板上市的純AI軟體公司。

Gogolook第一季合併營收為新台幣2.39億元，較去年同期成長15.5%，創次高，持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。從營收來源來看，企業端防詐服務，在企業需求成長與海外擴張下，加上收購ScamAdviser於去年七月開始併表，營收成長動能最強，年增70%，占營收比重9%。

以袋鼠金融為主的金融科技服務，在流量持續增加與持續推出創新服務下，第1季營收較去年同期成長47%，占營收比重24%。消費者防詐方面，數位廣告營收年減17%、占營收比重34%，主要是去年第2季受消費景氣波動影響所致，目前已緩步回升；訂閱收入則持續隨海外市場擴張成長，年增33%，占營收比重33%。

第1季毛利率為88.4%，較去年同期減少3.5個百分點，主要由於產品組合變化，訂閱收入比重增加，以及雲端架構優化，降低整體雲端支出但認列較多營業成本。第1季歸屬母公司淨利為829萬元，每股盈餘（EPS）為0.26元。