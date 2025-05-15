技嘉犀利 第1季每股賺4.65元

技嘉（2376）昨（14）日公布第1季稅後純益達31.16億元，是2022年第1季以來高點，季增8.34%，年增53.95%，單季每股純益4.65元，優於去年第4季的4.42元及去年同期的3.18元。

技嘉第1季毛利率12.9%，同步提升，去年同期毛利率為11.3%，去年第4季毛利率為10.12%。

技嘉將在今年台北國際電腦展展出資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線來鋪陳從訓練、推論到應用落地的完整布局，呼應品牌對AI全面發展實踐，也就是唯有強大、高效、可擴展的運算基礎架構，才能持續開拓創新邊界。

技嘉4月合併營收300.98億元，創單月歷史新高，月增34.83%，年增5.52%，累計今年前四月營收958.39億元，年增14.5%，創同期新高。主要是受惠板卡與伺服器出貨暢旺。

技嘉先前表示，第2季將淡季不淡，可望優於第1季，今年全年業績兩位數成長，包括AI伺服器、顯示卡、主機板與AI PC等需求仍強勁，同時持續注意關稅政策變化，並與供應商及客戶密切合作，制定合理庫存水位，以妥善因應。

技嘉共同總經理李宜泰先前表示，新設立的馬來西亞廠已做AI伺服器組裝出貨給客戶，新設立的美國加州廠開始小量試產，會根據關稅適當調整產能。