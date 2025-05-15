南寶2025年全年營收 有望登頂

南寶（4766）昨（14）日召開法說會，執行長許明現表示，雖然美國對等關稅等外部因素帶來不確定性，在持續開發新產品與應用下，今年營收再創新高的目標將不會改變。

南寶表示，會持續密切觀察美國對等關稅相關影響，持續推動創新「NextGen」成長策略，研發新產品與應用加速成長，強化長期競爭力，以降低外部風險。

南寶今年前四月合併營收75.4億元、年增10.3%；第1季稅後淨利7.29億元，年增3.2%，每股純益（EPS）6.05元；第1季毛利率34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創歷史新高，營業利益率16.4%，較去年同期增加1個百分點，也創下同期新高。

南寶2024年股東權益報酬率（ROE）18.96%，今年首季為5.3%。許明現表示，將持續強化ROE，長期目標要達成20%以上。許明現指出，依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，美國對等關稅等相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司仍然目標今年營收再創新高。

他強調，將持續密切關注後續發展，並配合客戶訂單移轉做好供應鏈完善支援。此外，接著劑雖在製造成本中占比不高，但對終端產品品質至關重要。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品。