豆府第1季 EPS 3.84元 品牌持續展店

豆府（2752）昨（14）日召開董事會通過第1季財報，首季營業利益1.23億元、年減1.7%，稅後純益1.03億元，每股純益（EPS）3.84元。

豆府表示，首季獲利略為下滑主要是人事成本增加，加上食材成本攀升，使營運費用增加。營收成長動能則來自各品牌門店數的持續增加。至今年第1季為止，已來到84家，相較於去年3月底的72家，增加了12家。包含「涓豆腐」增加三家，「北村豆腐家」增加四家，「韓姜熙」增加三家，「姜滿堂」增加二家。

此外，在新店面與品牌集客能力帶動下，甫公布的4月合併營收3.03億元，較去年同期成長12.5%；累計今年前四月合併營收13.05億，年成長15.6%。

看好即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始放暑假，8月的父親節，進入第4季則有百貨商場周年慶，以及年末耶誕節聚餐消費旺季，對營運帶來正向動能。