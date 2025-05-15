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中保科第1季 EPS 1.59元 秀研發實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中保科技（9917）昨（14）日公布第1季財報，單季稅後純益為7.05億元，年增逾13.87%，每股純益（EPS）為1.59元。

另外，今年中保科技也要展現研發實力，首度參加5月20日-5月23日的COMPUTEX國際電腦展，並持續聚焦「Smart City All in One」為概念主軸，展現AI智慧城市的全方位解決方案。

中保科技集團也宣布，將首度參加5月20日-5月23日的COMPUTEX國際電腦展，並持續聚焦「Smart City All in One」為概念主軸，展出創新的「AI無人機平台」技術以及首款AI虛擬警衛「信賴哥」，展現中保科在AI智慧城市的全方位解決方案。

AI 中保科 智慧城市

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