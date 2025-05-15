東陽2025年前四月每股稅前盈餘3.74元

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（14）日公布4月自結合併稅前盈餘為3.94億元，年減28.1%，每股稅前盈餘0.64元，主要是受匯率波動影響，但仍創同期次高紀錄，若排除兩期匯兌，則稅前盈餘年增40%，仍是同期最賺紀錄。

東陽4月的匯兌損失達2.12億元，而去年同期匯兌利益為1.16億元，對東陽的獲利影響相當大，不過東陽仍維持穩定獲利。今年前四月自結累計合併稅前盈餘22.72億元，累計每股稅前盈餘3.74元，較去年同期累計成長11%，續創史上最賺前四月。若排除兩期匯率因素，稅前盈餘更是年增37%。

目前AM市場已進入傳統淡季，雖受川普關稅及匯率之亂，客戶端的下單仍然正常。即使關稅問題干擾市場，東陽強調提高自家競爭力才是對應的政策。東陽持續專注本業發展，按既定計畫，不斷整理整頓、優化產品組合，加快建廠速度。目前台南科工廠正趕工興建中，七股科工區即將動工興建，同時美國德州廠也正進行擴建，為東陽未來三至五年的成長需求做好準備。