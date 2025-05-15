大學光第1季 EPS 4.28元 刷新紀錄

大學光（3218）昨（14）日董事會通過首季財報，在費用控管得宜及業外挹注下，單季稅後純益3.63億元、每股純益（EPS）4.28元，雙創歷史新高紀錄。亨泰光首季稅後純益縮水二成，每股純益1.43元。

另外，望隼昨日召開法說會，總經理石安表示，公司已於今年3月成功取得中國市場對矽水膠彩片產品的認證，預計下半年將開始出貨，有助整體毛利率提升。

大學光首季營收達11.23億元，年增4.86%；毛利率較去年同期下降逾兩個百分點，主因產品組合變化及部分成本波動。不過在營業費用有效控管下，營業利益仍達3.93億元，年增6.8%；另有近6,000萬元的業外收益進帳，主要是投資美債帶來的金融商品評價利益，助攻整體獲利創高。

大學光首季主要來自開學季帶動光學事業需求回溫，推升營收表現。同時，展店效益逐步發酵，今年預計在台灣新增三間門市，加上桃園藝文店於3月正式開幕，全年將有四間新店貢獻營運。公司表示，未來在台仍將維持積極展店節奏，以深化市場布局。

中國市場方面，大學光表示，首季已出現轉虧為盈，終結連續五季的損失，顯示公司在中國轉型升級的策略奏效，包括砍掉績效不佳的門市，將資源集中在優質的門店，同時提供高端自費項目，聚焦高單價、精緻化手術服務，提高客單價，為整體營運注入正面動能。

大學光表示，雖然整體市場出現趨緩現象，下半年仍將好過上半年，全年營運展望樂觀。

亨泰光首季稅後純益3901.6萬元，年減21.3%，每股純益1.43元。由於各項視覺提升與近視防控產品的研發、臨床試驗及產品註冊，並積極拓展亞太及歐美近視防控市場，使費用增加。