快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

大學光第1季 EPS 4.28元 刷新紀錄

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大學光（3218）昨（14）日董事會通過首季財報，在費用控管得宜及業外挹注下，單季稅後純益3.63億元、每股純益（EPS）4.28元，雙創歷史新高紀錄。亨泰光首季稅後純益縮水二成，每股純益1.43元。

另外，望隼昨日召開法說會，總經理石安表示，公司已於今年3月成功取得中國市場對矽水膠彩片產品的認證，預計下半年將開始出貨，有助整體毛利率提升。

大學光首季營收達11.23億元，年增4.86%；毛利率較去年同期下降逾兩個百分點，主因產品組合變化及部分成本波動。不過在營業費用有效控管下，營業利益仍達3.93億元，年增6.8%；另有近6,000萬元的業外收益進帳，主要是投資美債帶來的金融商品評價利益，助攻整體獲利創高。

大學光首季主要來自開學季帶動光學事業需求回溫，推升營收表現。同時，展店效益逐步發酵，今年預計在台灣新增三間門市，加上桃園藝文店於3月正式開幕，全年將有四間新店貢獻營運。公司表示，未來在台仍將維持積極展店節奏，以深化市場布局。

中國市場方面，大學光表示，首季已出現轉虧為盈，終結連續五季的損失，顯示公司在中國轉型升級的策略奏效，包括砍掉績效不佳的門市，將資源集中在優質的門店，同時提供高端自費項目，聚焦高單價、精緻化手術服務，提高客單價，為整體營運注入正面動能。

大學光表示，雖然整體市場出現趨緩現象，下半年仍將好過上半年，全年營運展望樂觀。

亨泰光首季稅後純益3901.6萬元，年減21.3%，每股純益1.43元。由於各項視覺提升與近視防控產品的研發、臨床試驗及產品註冊，並積極拓展亞太及歐美近視防控市場，使費用增加。

每股純益

延伸閱讀

美中關稅戰休兵90天！川普不排除與習近平討論貿易細節

印度FTA網絡成形 資誠：台商應思考與當地企業結盟

閃兵案滾雪球 醫曝假病逃兵常見樣態 製造「不等視」

挑戰特斯拉Model S！全新Toyota bZ7純電旗艦房車正式發表

相關新聞

鈊象第1季 EPS 9.32元 衝海外市場

遊戲股王鈊象（3293）昨（14）日公布今年首季稅後純益達26.27億元，季增2.1%、年增29%， 為歷史新高，每股純...

大學光第1季 EPS 4.28元 刷新紀錄

大學光（3218）昨（14）日董事會通過首季財報，在費用控管得宜及業外挹注下，單季稅後純益3.63億元、每股純益（EPS...

山富第1季 EPS 4.82元 啟動接班布局

山富旅遊（2743）昨（14）日董事會通過首季財報與高層人事異動，6月1日起將由資訊長陳宣融接任總經理一職。山富並公告第...

豆府第1季 EPS 3.84元 品牌持續展店

豆府（2752）昨（14）日召開董事會通過第1季財報，首季營業利益1.23億元、年減1.7%，稅後純益1.03億元，每股...

陽信銀 前四月每股稅前賺0.574元

陽信銀行昨（12）日公布自結獲利，今年4月單月稅前盈餘達4.4億元，累積前四月稅前盈餘為21.73億元，每股稅前盈餘0....

家登第1季EPS 2.2元 營運季季高

家登昨（12）日公布首季財報，每股純益為2.2元。法人預期，若外在總經環境沒有出現太大變化，公司今年業績表現有機會逐季走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。