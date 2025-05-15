全民權證／南亞科 兩檔有戲

南亞科（2408）受惠三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠，及長鑫存儲將於今年下半年停止供應DDR4晶粒，加上模組廠客戶有機會通過DDR4產品驗證，法人上修全年營收預估值近二成，近日股價強勁反彈。

法人指出，除下游通路因應三大記憶體原廠及長鑫存儲將停產DDR4晶粒外，模組廠規劃存貨與訂單預計只能滿足今年所需，推估2026年DDR4的長尾應用，將可能出現供需緊俏，南亞科可望受惠。法人調高第2季至第4季DRAM合約價漲幅依序為32%、10%、2%，隨客戶通過產品認證時間約二至四季來看，營收有上修空間。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

（元大證券提供、記者盧宏奇整理）