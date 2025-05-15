聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／南亞科 兩檔有戲
南亞科（2408）受惠三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠，及長鑫存儲將於今年下半年停止供應DDR4晶粒，加上模組廠客戶有機會通過DDR4產品驗證，法人上修全年營收預估值近二成，近日股價強勁反彈。
法人指出，除下游通路因應三大記憶體原廠及長鑫存儲將停產DDR4晶粒外，模組廠規劃存貨與訂單預計只能滿足今年所需，推估2026年DDR4的長尾應用，將可能出現供需緊俏，南亞科可望受惠。法人調高第2季至第4季DRAM合約價漲幅依序為32%、10%、2%，隨客戶通過產品認證時間約二至四季來看，營收有上修空間。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）
（元大證券提供、記者盧宏奇整理）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言