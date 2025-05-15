大成鋼、世紀鋼 押中長期

美中關稅停戰，台股持續反彈，但在國內稅率還未確定中，市場喜憂參半，大成鋼（2027）、世紀鋼（9958）等個股營運不受關稅影響，甚至受惠。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

分析師觀察大成鋼近期營運，4月日均出貨動能維持強勁，顯示客戶並未因對等關稅政策所造成的不確定性影響而減少拉貨。在目前下游客戶庫存仍處於歷史低緣水準，加上政策驅使製造業逐步回流美國的情況下，預期鋼鋁產品需求將延續，預估今年不鏽鋼、鋁捲板產品出貨量年增17%、13%。

產品價格方面，自關稅政策宣布後持續上漲，觀察美國國內鋁價與國際鋁價間的價差，目前為約逾800美元，相較今年初的500美元擴大，預期將帶動毛利率進一步擴張，因此，上調今年毛利率預估1.3個百分點至23.6%，全年每股獲利（EPS）為3.5元、年增132.6%。

世紀鋼今年水下基礎訂單充沛，海龍案以及渢妙案持續施作，另離岸風電3-1期的海盛以及蔚藍海風場，今年也將有部分營收開始貢獻。

若本土化訂單也由世紀鋼拿下，隨訂單增長產出增加，單位成本下降將使公司毛利率至少維持30~35%水準。