快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

大成鋼、世紀鋼 押中長期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美中關稅停戰，台股持續反彈，但在國內稅率還未確定中，市場喜憂參半，大成鋼（2027）、世紀鋼（9958）等個股營運不受關稅影響，甚至受惠。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

分析師觀察大成鋼近期營運，4月日均出貨動能維持強勁，顯示客戶並未因對等關稅政策所造成的不確定性影響而減少拉貨。在目前下游客戶庫存仍處於歷史低緣水準，加上政策驅使製造業逐步回流美國的情況下，預期鋼鋁產品需求將延續，預估今年不鏽鋼、鋁捲板產品出貨量年增17%、13%。

產品價格方面，自關稅政策宣布後持續上漲，觀察美國國內鋁價與國際鋁價間的價差，目前為約逾800美元，相較今年初的500美元擴大，預期將帶動毛利率進一步擴張，因此，上調今年毛利率預估1.3個百分點至23.6%，全年每股獲利（EPS）為3.5元、年增132.6%。

世紀鋼今年水下基礎訂單充沛，海龍案以及渢妙案持續施作，另離岸風電3-1期的海盛以及蔚藍海風場，今年也將有部分營收開始貢獻。

若本土化訂單也由世紀鋼拿下，隨訂單增長產出增加，單位成本下降將使公司毛利率至少維持30~35%水準。

世紀鋼 毛利率 關稅

延伸閱讀

台股收盤上漲452點 台積電收999元硬挺

圖表看時事／美中關稅暫停火！聲明重點、兩國貿易5關鍵商品一次看

關稅政策重構供應鏈 環保鞋品牌「馳綠」啟動美國建廠

大成鋼、川湖 押長天期

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股期現貨兩市昨（14）日同步勁揚，台指期上漲413點收21,768點，與現貨呈現逆價差14.87點；外資淨空單減少23...

期貨商論壇／奇鋐期 均線向上

奇鋐（3017）第1季毛利率25.8%，每股稅後純益達8.28元，創單季新高紀錄，主要受惠於人工智慧（AI）伺服器熱管理...

期貨商論壇／生技期 狹幅震盪

生技產業有國家政策支持，從技術面看，臺灣生技期貨目前持續在短期均線糾結位置附近呈現狹幅震盪，受限於4月7日的空方缺口壓力...

長榮、創惟 四檔活力四射

美股大型科技股回神，帶動台股昨（14）日續創本波反彈新高，盤面題材股積極表態，長榮（2603）、創惟（6104）等兩檔強...

大成鋼、世紀鋼 押中長期

美中關稅停戰，台股持續反彈，但在國內稅率還未確定中，市場喜憂參半，大成鋼（2027）、世紀鋼（9958）等個股營運不受關...

全民權證／南亞科 兩檔有戲

南亞科（2408）受惠三星、SK海力士、美光等三大記憶體原廠，及長鑫存儲將於今年下半年停止供應DDR4晶粒，加上模組廠客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。