技嘉財報／首季獲利31.16億元、年增53.9% EPS 4.65元為近期高點

技嘉（2376）14日公布第1季稅後純益31.16億元，創同期新高，季增8.34%，年增53.95%，第1季每股稅後純益（EPS）為4.65元，去年第4季EPS為4.42元，去年同期為3.18元。

技嘉第1季毛利率12.9%，同步提升，去年同期的毛利率為11.3%，去年第4季毛利率為10.12%。

技嘉將在2025年台北國際電腦展，展出資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等產品線來鋪陳從訓練、推論到應用落地的完整布局，呼應品牌對AI全面發展的洞察與實踐：唯有強大、高效、可擴展的運算基礎架構，才能持續開拓創新邊界。

技嘉4月合併營收300.98億元，創歷史新高，月增34.83%，年增5.52%，累計今年前四個月營收為958.39億元，年增14.5%，創同期新高。主要是受惠板卡與伺服器出貨暢旺。

技嘉之前表示，第2季將淡季不淡，可望優於第1季，今年全年業績兩位數成長，包括AI伺服器、顯示卡、主機板與AI PC等需求仍強勁，同時密切注意關稅政策變化，並與供應商及客戶密切合作，制定合理庫存水位，以妥善因應，

技嘉共同總經理李宜泰之前表示，新設立的馬來西亞廠，已經做AI伺服器組裝出貨給客戶，新設立的美國加州廠開始小量試產，會根據關稅適當調整產能。至於如何因應關稅？是否調漲售價？則都還要精算，並與客戶密切討論。

技嘉共同總經理林英宇之前指出，顯卡一直供不應求，市場需求強勁，個別市場有漲價與缺貨，第2季會愈來愈好，顯卡應用擴大，由過去的電競，應用到影像生成。至於今年高階主機板銷售暢旺，需求樂觀，出貨單價也愈來愈好，今年應該有雙位數成長，主要是AI訓練與生成興起，使得高階主機板賣得很好。AI筆電需求也愈來愈強。