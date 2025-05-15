三陽上季每股賺1.54元

三陽工業（2206）第1季財報出爐，單季稅後純益12.23億元，年減11.7%，每股純益（EPS）1.54元。相對其他車廠，三陽衰退幅度較小，主要是機車挹注汽車業務，本季獲利主要來自本業營運。

三陽董事長吳清源昨日並主持全新國產車款現代汽車MUFASA的發表，MUFASA入門87.9萬元的售價補足百萬元級距的休旅車款，鎖定MG HS與福特KUGA為競品，年販目標5,000輛，新車款加入後不只可望為現代汽車增加戰力，突破在台銷售新高，三陽的獲利將獲得更穩定的挹注。

三陽第1季營收下滑主因來自汽車市場買氣趨緩。子公司南陽實業代理的Hyundai現代品牌新車銷售為3,940輛，因國產化新規及今年舊機種提前完售影響，較去年同期減少2,494輛，主要減少集中在CUSTIN、年減40%及TUCSON、年減66%。

南陽實業昨日發表現代汽車亞太戰略車型MUFASA，為C級SUV市場注入全新能量。全車系三車型，正式售價分別為GLA 87.9萬元、GLB 89.9萬元、GLC 94.9萬元憑藉著現代前衛設計語彙、主打豪華配備、超格空間與領先同級的安全科技，以「超規格SUV」為產品訴求，6日才開始預售，已取得200張訂單，表現相當強勢，預估年販將可達到5,000台。