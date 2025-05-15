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凱美、立隆電、日電貿吃補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球被動元件鋁電容廠日商佳美工（Nippon Chemicon）表示，受惠AI應用大開助攻，帶動鋁電容需求大增，該公司2025財年純益將狂飆約118倍。業界透露，當前鋁電容供貨相當吃緊，龍頭佳美工領頭唱旺營運，台灣鋁電容廠凱美（2375）、立隆電，及代理佳美工產品的通路商日電貿將跟著吃香喝辣。

凱美同步看好AI需求，強調「今年最大亮點就是AI」，該公司在AI領域絕不會缺席，預計今年會推出AI相關產品，同時除積極開發新產品及改良生產技術以提升品質外，更將強化全球布局量能，以確保品質、價格、交期及客戶服務競爭力。

立隆電在AI伺服器布局已見到成果，應用於AI伺服器固態電容產品開始出貨；另一項高階堆疊鋁產品亦在今年首季送樣認證，整體營運展望正向。

日電貿為台灣最大被動元件代理商，代理佳美工、松下（Panasonic）等日系大廠產品線，在這一波鋁電容供需緊張，日電貿同步沾光。

業界分析，鋁電電容主要用於伺服器電源供應系統，執行整流和輸出保持等功能，在AI伺服器中，這些電容協助將交流電轉換為穩定的直流電，並在電壓波動時提供穩定的電力輸出。由於AI伺服器功耗更高，通常需要多個高容量鋁電容來滿足其電力需求。

隨著AI伺服器和資料中心快速擴展，增加鋁電容用量。研調機構數據顯示，全球鋁電電容市場規模，預計從2025年的約78.7億美元增長到2030年的約96.5億美元，年複合成長率約4.14%。

佳美工看好，2025財年（2025年4月至2026年3月）業績在AI伺服器用電容需求持續強勁，加上車用、產業機器用需求預估將在下半年度復甦，合併營收預估將增加19%、達1,460億日圓；合併營益將暴增100.5%、達75億日圓；合併純益將狂飆約118倍、達44億日圓。

在AI格局多頭方向不變下，業界點出，佳美工以龍頭之姿看旺鋁電容後市與營運展望，凱美、立隆電及日電貿等相關廠商，業績表現有望跟著水漲船高。

AI 伺服器

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