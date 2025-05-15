仁寶第1季 EPS 0.5元 業外收益佳

代工大廠仁寶（2324）昨（14）日公布首季財報，單季毛利率5.2%，為2010年第3季以來新高，連續四季站穩5%以上；稅後純益21.91億元，季增13%，年增16%，每股純益0.5元。

仁寶首季合併營收1,990.98億元，季減13%，持平去年同期；毛利率5.2%，季增0.2個百分點，年增0.3個百分點；營益率1.4%，持平前一季與去年同期；純益率1.1%，季增0.3個百分點，年增0.2個百分點。

仁寶指出，首季非PC產品營收比重增加，受惠產品組合優化，加上營運效率持續提升，帶動毛利率站上5.2%，連續四季站穩5%以上，但因新事業發展增加研發費用投入，使整體營業費用增加。

業外方面，仁寶表示，受惠匯兌及轉投資收益增加，首季業外收益7.21億元，大幅優於去年第4季的200萬元及去年同期的1.34億元。

展望後市，仁寶指出，4月初美國政府剛宣布關稅政策，市場不確定性高，客戶態度轉趨保守觀望，拉貨放緩，預期5月出貨情況會優於4月。