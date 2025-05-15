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達興材第1季 EPS 1.88元 毛利率40.93%
達興材料（5234）昨（14）日公布首季稅後純益1.93億元，為同期新高，季增7.3%，年增69.2%，每股純益1.88元；毛利率40.93%，為單季新高，季增3.19個百分點，年增5.71個百分點。
達興材董事長林正一表示，該公司去年半導體材料營收近倍數成長。另先進製程2奈米、及先進封裝材料與客戶共同開發與驗證中。展望2025年，半導體材料業務將在機會與挑戰中迅速成長。
達興材從面板材料起家，積極衝刺半導體材料業務市場，去年在多項產品出貨挹注下，營收占比估達10%。
林正一指出，AI和高效能運算（HPC）對半導體先進製程需求迅速升溫，加上地線政治持續緊張與經濟體間貿易衝突持續，使得半導體產業對優質且具競爭力的在地上游材料有更剛性的需求，為達興材創造好機會。
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