宏碁智醫與蔡司簽MOU

宏碁智醫（6857）搶攻智慧醫療商機，昨（14）日預告，近日將與全球光學與光電學技術領導品牌蔡司台灣（ZEISS Taiwan） 簽署合作備忘錄（MOU），攜手展開超廣角眼底攝影系統搭配疾病篩AI軟體臨床驗證合作計畫，共同推動眼科早期診斷科技的應用落地，未來也規劃國際化發展，有望為宏碁智醫營運增添新柴火。

宏碁智醫董事長連加恩表示，此次與蔡司台灣醫療技術部門合作，標誌宏碁智醫在AI輔助眼科診斷領域邁向更廣泛應用的重要一步，期待透過軟硬體整合的驗證，加速將AI篩檢工具部屬於實際臨床場域，協助醫療人員更快速、更準確地照護病患。

蔡司擁有台灣各大醫療院所合作的廣泛網絡與實務經驗，攜手宏碁智醫，期待發揮設備商、軟體商與臨床醫療單位三方資源整合優勢，加速AI眼科技術的臨床驗證。