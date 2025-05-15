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宏碁、神達搶伺服器商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團、神達同步搶攻伺服器商機，隨超微推出EPYC4005系列處理器，宏碁旗下安圖斯科技推出升級版Altos BrainSphere T15 F6伺服器，鎖定中小型企業、政府及教育客戶需求；神達旗下神雲科技亦推出支援EPYC 4005系列處理器的最新伺服器組合。

法人看好，隨著新品上市，有望帶動神達、宏碁今年伺服器相關業務成長。

安圖斯科技昨（14）日宣布，推出升級版Altos BrainSphere T15 F6伺服器，採用最新的AMD EPYC 4005系列處理器，整體單核心運算效能較前一代提升達19%，專為中小型企業、政府及教育客戶打造 ，提供兼具成本效益與高度彈性的伺服器解決方案。安圖斯科技總經理李占傑表示，面對日益多元的商業應用需求，中小型企業需要能兼顧性能、易用性與預算的IT基礎建設。安圖斯科技擁有健全的Altos BrainSphere 系列產品線，致力為企業用戶提供運算效能出色，同時具備高性價比的伺服器產品。

安圖斯為宏碁集團旗下專攻伺服器的子公司。展望後市，安圖斯先前預期，隨著印度市場持續強勁增長，以及企業端AI應用擴大下，看好今年營收雙位數成長可期。

伺服器 宏碁

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