奕力：第2季營收估季增 旺季及收購TCON業務效應
面板驅動IC廠奕力-KY總經理陳泰元今天表示，隨著時序邁入產業旺季，加上收購聯發科的TCON業務挹注，預期第2季營收可望較第1季增加。
奕力-KY下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。受電子業傳統淡季效應、工作天數減少及客戶產品平台轉換影響，第1季營收新台幣45.75億元，季減14.4%。
在晶圓代工長約減損回沖，奕力-KY第1季毛利率46.8%，較2024年第4季拉升23.2個百分點，若排除長約減損回沖因素，毛利率約25.8%，稅後淨利9.26億元，季增90.5%，每股純益1.97元。
奕力-KY第1季智能移動終端產品比重約69%，資訊設備終端產品比重15%，工控及車載產品比重16%。陳泰元表示，今年工控及車載產品將是成長最強勁的產品線，資訊設備產品居次。
展望第2季，陳泰元說，第2季邁入產業旺季，加上收購聯發科的TCON業務挹注，將帶動營收較第1季增加。其中，TCON業務單月可望貢獻1億至1.5億元營收，毛利率逾50%。
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