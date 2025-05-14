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東元財報／首季每股賺0.54元 展望聚焦綠能與電氣化

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

機電大廠東元（1504）14日公布2025年第1季財報，歸屬母公司業主淨利為11.47億元，季減3.71%，年減1.02%，每股盈餘0.54元。展望2025年，東元將聚焦綠色能源、電氣化、節能減碳及重點區域發展四大面向，啟動策略性營收增長計畫，力求全年營運表現。

營收方面，東元首季合併營收為136.17億元，季增0.70%，年減0.82%。營業毛利淨額32.93億元，季減3.78%，年減7.41%；毛利率24.18%，較前一季的25.31%及去年同期的25.90%有所下滑。

在獲利能力方面，東元第1季營業利益為11.84億元，季減12.47%，年減幅度達27.55%；營業利益率8.69%，亦低於前一季的10%與去年同期的11.90%。稅前淨利為16.43億元，受惠於業外收益挹注，季增0.87%，但仍較去年同期減少7.17%。本期營業外收入及支出合計達4.59億元，較去年同期的1.36億元大幅增長，主要來自其他利益及損失淨額轉正貢獻2.72億元。

東元表示，今年將致力於智慧電網建設、綠能整合、氫能技術及虛擬電廠；並透過發展商用車動力系統與充電設備、擴大北美及台灣變壓器業務等方式拓展電氣化市場；同時整合集團產品提供節能減碳方案，並深化北美、拓展東南亞市場，期能為全年營運挹注成長動能。

東元 營收

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