漢唐財報／首季獲利19.8億元、年增56% EPS 達10.55元創新高

漢唐（2404）董事會14日通過今年首季財報，單季合併營收115.18億元，季減8.9%、年減6%。毛利率23.21%，分別季增2.46及年增10.7個百分點。稅後純益19.89億元，季增0.8%，年增56.2%；每股盈餘10.55元，首季就賺逾一個股本並創新高。

漢唐累計今年前四個月合併營收155.26億元，年減2.9%。14日股價上漲8元，成交量1,704張，收463元。

無塵室工程大廠漢唐2024年合併營收474.22億元，年減31.2%，為史上第3高。毛利率17.95%，年增7.02個百分點。稅後純益61.9億元，年增33%；每股稅後純益32.94元。這是漢唐繼前兩年連續賺逾兩個股本之後，再締造賺進超過三個股本的史上最優獲利表現。

漢唐董事會決議擬配發28元現金股利，配息率達85%。這項盈餘分配案，將於6月10日股東常會承認。