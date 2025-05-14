聲寶財報／第1季獲利季增六成、EPS 0.57元 看好新廠效益挹注全年

家電廠聲寶（1604）14日經董事會通過2025年第1季合併財務報告，單季歸屬於母公司業主淨利達2.06億元，受惠季節性因素及成本控制得宜，較去年第4季大幅成長60.52%，惟較去年同期歷史高檔年減7.09%，每股純益0.57元。聲寶表示，台南智慧新廠產能已陸續開出，效益將在今年持續顯現，並透過推出符合在地化需求的產品及強化通路整合，樂觀看待2025全年營運表現。

聲寶第1季合併營收為24.61億元，季增6.30%，年減0.91%；合併毛利率18.78%，季增1.17個百分點，年減2個百分點；合併營業利益1.44億元，季增28.62%，年減25.98%；合併營業利益率5.83%，季增1.01個百分點，年減1.98個百分點。公司指出，營收季增主要反映傳統旺季前拉貨效應，年對年微幅下滑則因市場競爭激烈及部分消費力道尚在恢復。

展望2025年，聲寶強調將持續秉持「在地生產，量身打造」的核心理念。位於台南的智慧廠房已全面投產，研發大樓亦已完工，將引進先進設備與AI自動化技術，提升生產效率與產品品質。公司將聚焦智慧家電、節能環保與健康科技三大領域，持續推出更符合台灣消費者，特別是熟齡族群生活需求的創新產品，強化市場競爭力。

面對外部環境，聲寶觀察到儘管全球經濟與國際政治風險猶存，但隨著疫情影響淡化及政府相關促銷政策，內需市場正逐步回暖。公司未來除深化技術創新與產品升級外，亦將持續推進生產自動化與數位轉型，優化供應鏈管理，並積極評估拓展國際市場的可能性，同時深化經銷夥伴合作與多元通路整合。