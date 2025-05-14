鴻海法說會／董事長劉揚偉：全年展望由強勁成長調降為顯著成長

鴻海（2317）14日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，2025年業績展望，由強勁成長調降為顯著成長，主要是受到地緣政治與匯率的影響。他說，鴻海的出貨量沒有變化，主要是匯率，也就是新台幣兌美元的升值，因為鴻海也不知道要到什麼程度，因此，審慎看匯率的變化，美元營收展望沒有變化，會下調，主要是匯率影響，也就是下調台幣營收展望。

他強調，關稅、地緣政治、以及全球貨幣政策的變動，可能影響全球景氣表現之外，即使目前的銷量預估並沒有太大的變化，但是因為匯率的關係，可能會影響到轉換成台幣之後的營收金額，相較於3月時的法說會來看，鴻海集團對今年展望會比較審慎一些，故略為調整今年的展望到顯著成長。