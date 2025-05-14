仁寶財報／首季毛利率5.2%衝62季來新高 EPS 0.5元

仁寶（2324）董事會14日通過第1季財報，毛利率達5.2%，為2010年第3季以來新高，稅後純益21.91億元，季增13%，年增16%，每股純益0.5元。

仁寶第1季合併營收1,990.98億元，季減13%，持平去年同期；毛利率5.2%，季增0.2個百分點，年增0.3個百分點；營益率1.4%，持平上季與去年同期；純益率1.1%，季增0.3個百分點，年增0.2個百分點；稅後純益21.91億元，季增13%，年增16%，每股純益0.5元。

仁寶指出，第1季非PC產品營收比重增加，加上營運效率持續提升，帶動毛利率站上5.2%，已連續四季維持在5%以上，但因新事業發展增加研發費用投入，使整體營業費用增加。

業外方面，仁寶表示，受惠匯兌及轉投資收益增加，第1季業外收益達7.21億元，大幅優於去年第4季的200萬元及去年同期的1.34億元。