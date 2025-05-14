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鴻海法說會／董座劉揚偉：AI 伺服器滿手訂單 將參與客戶中東專案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者曾學仁／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者曾學仁／攝影

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對輝達（NVIDIA）GB200進度，董事長劉揚偉表示，目前滿手訂單，主要是生產上以及測試上，是否能夠趕得上客戶需求，需求面不是瓶頸，由於AI伺服器機櫃有多少個GPU、有多少個連接，每一個都要測試，要測試很久，因此這對AI發展是挑戰。

針對客戶是否把GB200訂單轉到GB300，劉揚偉說，不評論單一產品，有了GB200的生產經驗，包括設計、散熱、自動化生產等晶片，已經可以大大縮短量產時間，未來的AI伺服器機櫃，生產學習曲線將愈來愈好。

針對客戶進入中東的人工智慧（AI）晶片市場？劉揚偉說，鴻海在沙烏地阿拉伯布局多年，包括成立電動車的合資公司，鴻海集團旗下FIT也在中東開發充電樁，而且鴻海與AI伺服器的上游晶片，以及下游客戶建立非常穩固的關係，全球伺服器拿下四成市占率，在AI伺服器上下游都有密切合作，因此重大專案鴻海都會參與其中。

外資預估，中東地區客戶將採購輝達GB200 NVL 72，鴻海會爭取訂單嗎？劉揚偉說，鴻海產能布建相當龐大，與客戶合作緊密，隨著客戶需求，鴻海不斷提升製造效率，AI伺服器出貨量會愈來愈大，季對季不將斷提升。至於中東的機會，大家之前都有聽說，需求龐大，客戶的採購會在品牌伺服器，以及ODM伺服器之間做一個平衡，接下來要與客戶共同討論規劃。

AI 伺服器 劉揚偉 鴻海

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