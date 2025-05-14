和碩財報／首季EPS達1.62元 新事業貢獻持續擴大

和碩（4938）14日公布今年首季財報，儘管本業表現衰退，但在業外收益助攻下，帶動稅後純益雙成長，季增15.1%、年增32.1%，單季每股純益（EPS）達1.62元。值得注意的是，到今年首季和碩其他業務營收比重已逼近兩成，其中車用電子為主要貢獻，顯示和碩轉型發展多元新事業持續擴大。

和碩公布今年首季財報，單季營收2,724.3億元，季減16.7%、年增8.8%；毛利率3.7%，季增0.1個百分點、年減0.5個百分點。

和碩今年首季營業利益24.83億元，季減14.4%、年減17.9%，營益率0.9%，持平上季、年減0.3個百分點，不過業外收益來到41.86億元，季增37.1%、年增93.2%，帶動稅後純益來到43.03億元，季增15.1%、年增32.1%，單季EPS達1.62元。

以產品營收比重來看，截至今年首季，通訊（手機為主）為64%、資訊（PC為主）11%、消費性電子6%，而其他則為19%，相較上季及去年同期，其他電子比重明顯增加，顯示和碩來自車用電子業績貢獻持續增加。