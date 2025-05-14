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廣達法說會／本季GB200出貨放量 AI伺服器占伺服器營收將衝破七成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

廣達（2382）14日召開法說，廣達財務長楊俊烈表示，第2季筆電、AI伺服器動能同步強勁，隨著輝達（NVIDIA）GB200出貨升溫，AI伺服器占整體伺服器營收占比可望突破七成。

展望本季，楊俊烈指出，由於投入較多研發資源，為下一代GB300伺服器做準備，預期費用也會隨之增加，第2季營益率可能因此面臨一些壓力。

廣達第1季受關稅不確定影響，客戶提前拉貨，筆電業務成長動能優於預期。廣達預估，第2季筆電出貨動能將延續至第2季，出貨量將季增高個位數百分比（約7%至9%），但也因客戶提前拉貨，預期下半年季節性旺季拉貨動能可能趨緩。

AI伺服器方面，楊俊烈指出，首季AI伺服器與通用伺服器動能同步強勁，受惠Hopper架構AI伺服器出貨持續拉升，首季AI伺服器占整體伺服器營收占比已超過60%，第2季隨著輝達Blackwell平台等較高ASP的AI伺服器出貨放量，相關占比可望進一步衝破七成。

展望後市，楊俊烈認為，AI伺服器需求能見度肯定會愈來愈好，就雲端服務供應商（CSP）法說會釋出的展望，各大廠今年都維持、或加碼投入資本支出，也期待2026年資本支出會持續成長，雖然成長率可能放緩，但需求依然持續增加，「客戶不會停止建置資料中心的腳步」。

廣達今年車用資源將優先投入開發先進ADAS等高附加價值產品。楊俊烈表示，受關稅、通膨等因素影響，今年電動車業務可能受到影響，預估車用營收將持平，仍看好未來一到兩年將是廣達另一項成長動能，明年車用業績估將成長個位數百分比，2027年才會有較明顯的增幅。

AI 伺服器 廣達

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