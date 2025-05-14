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鴻海首季獲利年增91%創同期新高 AI伺服器助攻

中央社／ 台北14日電
鴻海集團。圖／聯合報系資料照片
鴻海集團。圖／聯合報系資料照片

鴻海今天下午公布第1季財報，毛利率和營益率呈現季減，但單季稅後獲利新台幣421.08億元，僅較去年第4季旺季季減9%、年增達91%，創同期新高，單季每股純益3.03元；鴻海第1季包括人工智慧（AI）伺服器的雲端網路產品項目占比，大幅提升至34%。

鴻海指出，第1季AI伺服器與通用伺服器營收年成長超過50%，北美主要雲端服務供應商（CSP）廠需求持續擴大。

鴻海第1季合併營收1兆6443.16億元，較2024年第4季2兆1305.04億元季減23%、比去年同期1兆3239.92億元增加24%，創歷年同期新高。鴻海首季合併毛利率6.11%，較去年第4季6.15%微減0.04個百分點，比去年同期6.32%下滑0.21個百分點。

鴻海第1季合併營業利益465億元，營益率2.83%，較去年第4季3.03%減少0.2個百分點，比去年同期2.78%微增0.05個百分點。

鴻海第1季歸屬母公司業主獲利421.08億元，較去年第4季463.26億元減少9%，比去年同期220.09億元大增91%，創同期新高；第1季淨利率2.56%，較去年第4季2.17%增加0.39個百分點，比去年同期1.66%增加0.9個百分點；鴻海第1季每股基本純益3.03元，低於去年第4季3.34元，優於去年同期1.59元。

鴻海先前預估第1季業績較去年第4季業績相對下滑，比去年同期顯著成長，結果符合預期；其中，消費智能產品估季減，比去年同期顯著成長，實績結果較去年同期持平。

鴻海先前預期，第1季雲端網路產品表現將較去年第4季顯著成長，較去年同期強勁成長，實績結果較去年第4季持平；另推估電腦終端產品顯著季減、小幅年增，實際結果為小幅季減、顯著年增。

從產品營收比重來看，鴻海第1季消費智能產品占比約40%，較去年第4季的51%下降；雲端網路產品占比34%，較去年第4季的26%增加；電腦終端產品占比約19%，較去年第4季的17%增加；元件和其他產品占比約7%，較去年第4季6%微增。

雲端服務 鴻海

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