宏碁智新營收／4月年增近六成 新產品線及海外營運大躍進
宏碁（2353）集團旗下宏碁智新（7794）公告2025年4月合併營收達新台幣8,758萬元，較2024年同期的5,514萬元成長58.8%，年增幅接近六成。累計2025年前四月營收為2億6,384萬元，亦較2024年同期的2億零253萬元成長30.3%。
宏碁智新持續拓展產品線，包括淨水器、廚房家電與個人護理等新系列產品上市，擴大市場版圖，增加產品多元性；同時，新設立印度子公司亦同步開拓海外新市場，挹注整體營收表現。
展望未來，宏碁智新持續開發智能生活解決方案，以自有智慧家電品牌結合科技與永續理念，同時，運用宏碁全球化品牌經營經驗，將宏碁智新品牌推向國際，擴展海外市場，強化未來營運成長動能。
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