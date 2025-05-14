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貿聯-KY第1季營收獲利雙創新高 每股賺8.49元

中央社／ 台北14日電

貿聯-KY今天公布第1季財報，營收新台幣161.2億元，季增11.8%，年增29.7%；歸屬母公司淨利16.12億元，季增3.6%，比去年同期大幅成長1.77倍，營收、獲利雙創歷史新高，單季每股大賺8.49元。

貿聯-KY主管表示，第1季公司營收、獲利雙創歷史新高，最主要動能還是來自AI，第1季貿聯-KY的資本設備與HPC（高效能運算）業務，占公司合併營收比重達到42%。

營運規模持續擴大，加上產品組合優化及市場策略奏效的雙重助益，貿聯-KY第1季毛利率30.38%，站上3成，為2017年第2季以來、近8年首見；營益率14.64%，更創下歷史新高。

貿聯-KY表示，儘管公司為支持未來成長布局，營業費用增加，但從第1季獲利率攀高可看出，公司在規模擴張同時，獲利能力也持續增強。

觀察各主要產品線，貿聯-KY第1季工業用業務季增4%、年增19%，其中占比最高的半導體設備業務季成長11%，表現最突出。資訊業務季增27%、年增99%，已經連續6季呈現季成長，其中HPC業務為成長主軸，季增率達51%，尤其資料中心的高速資料傳輸業務大幅季增87%。

其他方面，貿聯-KY車用業務季減4%、年減32%。電器業務因季節性因素季減1%，但年增19%。

營收 貿聯

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