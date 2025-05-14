貿聯財報／第1季獲利16.12億元 創單季新高

貿聯-KY（3665）14日公布第1季稅後純益16.12億元，創單季新高，每股稅後純益（EPS）為8.49元。該公司表示，第1季營運再攀高峰，營收、稅後純益雙創歷史新高。營運規模持續擴大，帶動第1季營收再創歷史新高。在產品組合優化及市場策略奏效的雙重助益下，資本設備與高效運算（HPC）業務合計已占合併營收42%，毛利率表現亮眼，突破去年高點提升至30.38%。

貿聯表示，儘管為支持未來成長布局，第1季營業費用有所增加，主要反映在管理費用及前瞻性的研發支出上，但公司整體營運效率依然卓越，第1季營業利益率同步創下14.64%的歷史新高，凸顯公司在規模擴張的同時，獲利能力亦持續增強。在業外方面，財務成本持續呈下降趨勢。綜合以上，第1季稅後純益繳出亮麗成績單，再度刷新單季歷史新高紀錄，為全年營運奠定穩固的成長基礎。

貿聯指出，若是從各部門來看，工業用業務季增4%、年增19%，其中占比最高的半導體設備業務季成長11%，表現最為突出，帶動工業用業務銷售成長。而醫療業務維持穩定，而工廠自動化業務持續盤整。

值得注意的是，隨著銷售下滑趨勢減緩及訂單量回溫，工業產品事業群 (INBG) 的訂單出貨比 (Book-to-Bill Ratio) 在過去數月已回升至1.0以上，顯示歐洲市場的銷售表現已接近底部，並透露出復甦的初步跡象。

至於資訊數據部門的業務季增27%、年增99%，實現連續6季季成長，其中HPC業務為成長主軸，季增51%、年增154%，尤其資料中心的高速資料傳輸業務大幅季增87%，高功率電源解決方案業務季增14%。

車用部門業務季減4%、年減32%，其中電動車業務季減2%、年減 34%。季減趨勢減緩。 電器部門業務因季節性因素季減1%，但仍年增19%。電器業務已連續4季大於整體車用業務。