台股衝上生命線 台積該買還是賣？分析師還看好這幾檔

台股14日開高，大盤指數飛越有生命線之稱的季線，盤中大漲逾300點，分析師認為，台股在4月初的崩跌之後收復季線，已由空翻多，後續雖不排除再打第2隻腳的可能，但將在盤整之後再走主升段；在領頭羊台積電（2330）逼近千元之下，到底是該賣還是要勇敢追？還有那些族群可以買？

證券分析師張陳浩坦言，台積電已接近1,000元，這時候該進場買或是要賣？可以用手中持有部位多少來決定，如果在本波崩跌時有往下加碼，加碼的部位可以設定停利點，獲利了結後抽出加碼的資金，改鎖定低位階且營收表現好的族群布局，包括AI股的散熱、伺服器、低位階的DRAM、IC設計等。

張陳浩表示，台積電停利的是原本就有在先前下跌時往下加碼買進的部位，因為台積電從低點反彈已經超過2成，所以加碼的部分可以先獲利了結，但手中原有持股則是續抱，至於手中沒有台積電部位的投資人，則要找買點進場。

美中關稅大戰停火，多頭人氣歸隊，台股14日一開盤就衝上季線，跳空以21,552.42點開出，上漲222.28點，大盤指數開高走高，尾盤上漲逾400點，權王台積電領軍上攻，一度衝達995元。

台股收復生命線，張陳浩認為，目前已由空翻羽，後續可望緩步震盪向上，不過，也不排除拉回再打第2隻腳的可能，但在多頭趨勢下，盤整拉回整理後將往上走主升段。

張陳浩強調，台積電買或是賣，要看個人是否持有往下加碼的部位而，在反彈逾20%、已接近1,000元的台積電， 由於季線仍是下彎，除了上漲的速度不快之，恐也有回檔的可能，所以往下加碼的資金可以先停利，抽出資金布局低位階，營收佳的族群。

張陳浩強調，看好台積電後續的表現，所以有持股者可續抱，相買的投資人則可以選擇買點進場布局；至於目前可以布局的族群則是可以鎖定低位階、營收表現好的公司。

張陳浩表示，AI股的散熱、伺服器都是屬營收創高且低位階的族群，包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、建準（2421）、緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）、技嘉（2376）都可以留；另外， DRAM股的南亞科（2408）、華邦電（2344）；IC設計的世芯-KY（3661）、祥碩（5269）、晶豪科（3006）也值得關注。