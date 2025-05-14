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台積電朝千元挺進 780元低點反彈漲幅27%、26兆市值在望
台積電（2330）董事會決議調高今年第1季股利，每股將配發5元現金股利，為季配息以來的新高，台積電ADR周二大漲3.8%，連續5個交易日上漲，外資則是連續3個交易日買超台積電，14日以990元開高後一度衝高至992元， 朝著千元關卡及26兆元市值挺進。
台積電早盤以990元開出，上漲21元，股價一度拉升至992元，上漲23元，市值增至25兆7,252億元；若以台積電在4月9日盤中低點780元計算，反彈至992元，漲幅達27.17%，台積電若要重返26兆元市值，股價則需衝上千元關。
台積電採季配息以來，現金股利持續往上拉升，董事會通過最新的股利，今年第1季將配發5元現金股利，以台積電資本額2,593.27億元計算，將發出約1,296.63億元現金；現金股利從每股4.5元調高至5元，台積電必須多發出129.6億元現金。
台積電今年首季每股純益13.94元，將配發每股現金股利5元，普通股配息基準日訂在9月22日，除息交易日9月16日；自9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，10月9日發放股利。
台積電董事會通過，將出售部分機器設備給轉投資晶圓代工廠世界先進（5347），交易金額估約7,100萬美元至7,300萬美元（約新台幣21.8億元至22.4億元）。
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