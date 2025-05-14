快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電朝千元挺進 780元低點反彈漲幅27%、26兆市值在望

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台積電（2330）董事會決議調高今年第1季股利，每股將配發5元現金股利，為季配息以來的新高，台積電ADR周二大漲3.8%，連續5個交易日上漲，外資則是連續3個交易日買超台積電，14日以990元開高後一度衝高至992元， 朝著千元關卡及26兆元市值挺進。

台積電早盤以990元開出，上漲21元，股價一度拉升至992元，上漲23元，市值增至25兆7,252億元；若以台積電在4月9日盤中低點780元計算，反彈至992元，漲幅達27.17%，台積電若要重返26兆元市值，股價則需衝上千元關。

台積電採季配息以來，現金股利持續往上拉升，董事會通過最新的股利，今年第1季將配發5元現金股利，以台積電資本額2,593.27億元計算，將發出約1,296.63億元現金；現金股利從每股4.5元調高至5元，台積電必須多發出129.6億元現金。

台積電今年首季每股純益13.94元，將配發每股現金股利5元，普通股配息基準日訂在9月22日，除息交易日9月16日；自9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，10月9日發放股利。

台積電董事會通過，將出售部分機器設備給轉投資晶圓代工廠世界先進（5347），交易金額估約7,100萬美元至7,300萬美元（約新台幣21.8億元至22.4億元）。

台積電 股利

延伸閱讀

台積電勁揚23元進逼千元 台股早盤漲逾300點

股利大紅包…台積電首季配息5元 185萬名股東樂透

台股雙軋行情有影 外資連八買…大盤呈價漲量增有利格局

台積電4,685億大投資 帶旺協力廠…漢唐、帆宣等營運添柴火

相關新聞

台積電朝千元挺進 780元低點反彈漲幅27%、26兆市值在望

台積電（2330）董事會決議調高今年第1季股利，每股將配發5元現金股利，為季配息以來的新高，台積電ADR周二大漲3.8%...

玉晶光第1季 EPS 7.74元 毛利率下滑

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（13）日公布首季稅後純益8.72億元，為同期次高，季增1.6%，但較去年同期減少19.8...

祥碩2025年下半年業績看升

高速傳輸IC廠祥碩（5269）總經理林哲偉昨（13）日指出，受惠美系大客戶拉貨動能有機會一路續強到下半年，加上自有品牌產...

矽力動能 聚焦汽車、消費電子

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（13）日舉行法說會，矽力董事長陳偉表示，關稅因素帶來短暫、較大的季節性干擾，但...

廣宇第1季 EPS 0.42元

鴻海集團旗下連接器廠廣宇（2328）昨（13）日公布首季稅後純益2.15億元，季減29%，但較去年同期增加26.7%，每...

南茂資本支出趨審慎

封測廠南茂（8150）董事長鄭世杰昨（13）日於法說會表示，本季處於美國高額對等關稅暫緩期間，供應鏈態度保守，產業狀況不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。